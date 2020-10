L’autosuffisance «notre principale option» contre les ennemis (ministre iranien de la défense)

«Aujourd'hui, la principale option sur notre table en ce qui concerne les ennemis, qui commettent les actes les plus vils et les plus pervers contre la nation iranienne, est de mener des activités dans les domaines du djihad et de l'autosuffisance», a déclaré dimanche le général de brigade Hatami.

«La nation iranienne n'oubliera pas de telles hostilités et ces mesures hostiles resteront dans notre [mémoire], car elles ont cruellement poursuivi le terrorisme économique contre notre nation», a-t-il ajouté.

