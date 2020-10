Les commentaires anti-islam de Macron est la preuve de son ignorance en politique (Shamkhani)

«Le comportement irrationnel de Macron en public anti islamisme montre sa grossièreté en politique, sinon il n'aurait pas osé embrasser l'islam dans sa quête de leadership en Europe. Je suggère qu'il lise plus d'histoire et ne se réjouisse pas du soutien d'une Amérique en déclin et du sionisme », a tweeté Shamkhani lundi.



Plus tôt ce mois-ci, Macron s'est engagé à lutter contre ce qu'il a qualifié de «séparatisme islamiste», qui, selon lui, menaçait de prendre le contrôle de certaines communautés musulmanes en France.

Il a également décrit l'islam comme une religion «en crise» dans le monde entier et a déclaré que le gouvernement présenterait un projet de loi en décembre pour renforcer une loi de 1905 qui séparait officiellement l'Église et l'État en France.



Ses commentaires, en plus de son soutien aux médias satiriques publiant des caricatures offensives du Prophète Muhammad (PSL), ont conduit à une campagne sur les réseaux sociaux appelant au boycott des produits français des supermarchés des pays arabes et de Turquie.

