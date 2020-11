En outre, des centaines de centres et de maisons de santé et de centres d'éducation sanitaire seront ouverts, ce qui établira un record historique pour l’actuel gouvernement de la Sagesse et de l’Espoir dirigé par le Président Rohani par rapport aux périodes pré et post-Révolution.

Ce jeudi 12 novembre, trois projets ont été inaugurés dans trois villes à savoir Machhad, Qom et Zarand du Kerman.