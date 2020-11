Lutte contre Covid-19 : l'Iran pourra produire en masse le vaccin (Rohani)

Hassan Rohani s’exprimant mardi 24 novembre lors d'une réunion des comités spécialisés du centre national de la lutte contre le Coronavirus, a déclaré : « Sans aucun doute, compte tenu des potentiels et des capacités scientifiques et technologiques à l'intérieur du pays, l'Iran sera en mesure de fabriquer un vaccin national, en s'appuyant sur ses propres scientifiques. »

Hassan Rohani a souligné : « Pour assurer la santé de la population, le gouvernement utilisera ses capacités internes. A cela s’ajoute des mesures efficaces déjà prises pour acheter des vaccins à des pays qui ont déjà obtenu des vaccins sûrs. »

Toujours lors de la réunion, le comité de la Santé et du Traitement du Centre national pour la lutte anti-Covid-19 a brossé un tableau détaillé sur le processus de fabrication et de développement du vaccin, les réalisations de l'Iran enregistrées dans ce domaine et émises à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'enregistrement du nom de l'Iran parmi les fabricants mondiaux de vaccins anti-Coronavirus, ainsi que les mesures prises pour acheter des vaccins étrangers.

Jusqu'à présent, plus de 850 000 personnes en Iran ont été infectées par le virus, dont environ 45 000 sont décédées.

