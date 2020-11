Iran : 80% des produits pétrochimiques de la région de Lordegan exportés

Iqbal Abbasi s’exprimant devant les journalistes lors de la cérémonie d'inauguration de la Pétrochimie de Lordegan le jeudi 26 novembre a déclaré : « Le complexe pétrochimique de Lordegan a montré que malgré des sanctions sévères et des obstructions provoquées par certains problèmes tel la crise du Covid-19, un travail formidable et précieux peut être réalisé en s'appuyant sur la force interne et la confiance dans les forces locales. »

Eqbal Abbassi a précisé que les principales étapes de ce projet ont été réalisées au cours des trois dernières années et que plus de 80% des forces locales ont été recrutés dans ce projet.

« Le développement des exportations et la création d'emplois indirects sont d'autres réalisations enregistrées par la Pétrochimie de Lordegan », a encore félicité le gouverneur de la province de Chaharmahal et Bakhtiari.

