Le monde doit abandonner le double standard et condamner la terreur d'État, insiste Zarif dans un tweet en français

Mohammad Javad Zarif a fait ces remarques dans un tweet français dimanche soir, qui faisait écho à une série de tweets allemands qu'il avait postés plus tôt le même jour dans lesquels il soulignait que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh porte clairement la marque des atrocités commises par le régime israélien.

Les terroristes ont assassiné un grand scientifique iranien. Cette lâcheté avec de sérieux signes du rôle d'Israël, illustre le bellicisme de ses auteurs désespérés. L'Iran appelle la communauté mondiale dont l'UE à abandonner le double standard et condamner ce terrorisme d'Etat, a écrit Zarif sur son compte Tweeter.

Le scientifique iranien, qui dirigeait l’Organisation pour l’innovation et la recherche défensives du ministère de la Défense, a été visé vendredi dans une attaque à plusieurs volets impliquant au moins une explosion et des tirs de mitrailleuses par un certain nombre d’assaillants dans la ville d’Absard du comté de Damavand, dans la province de Téhéran.

Dans son tweet allemand, le haut diplomate iranien a déclaré que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien porte la marque claire des atrocités commises par le régime israélien, qui a déjà assassiné un certain nombre d'élites scientifiques iraniennes.



Le chef du Conseil stratégique iranien des relations extérieures, Kamal Kharrazi, a déclaré dimanche que la République islamique donnerait une réponse calculée à l’assassinat de Fakhrizadeh.

«Il ne fait aucun doute que la République islamique d'Iran donnera une réponse calculée et catégorique aux criminels qui ont enlevé Fakhrizadeh à la nation iranienne», a déclaré Kharrazi dans un message.

