Chemin de fer Chabahar-Zahedan: l'Iran invite les membres de l'OCS à participer au projet

"Dans le monde à haut risque d'aujourd'hui, les institutions régionales sont l'un des mécanismes les plus efficaces pour gérer et résoudre les problèmes régionaux, mondiaux voire nationaux. De cette manière, les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) peuvent jouer un rôle important dans le développement et le progrès en profitant des vastes potentiels et opportunités donnés par la coopération multilatérale", a déclaré le premier vice-président iranien, cet après-midi 30 novembre à l'occasion de la 19e réunion du Conseil des premiers ministres de l'OCS, accueillie par l'Inde et tenue en vidéoconférence.