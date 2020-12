Covid-19 : la situation en Iran «s'améliore»

Selon le rapport du mercredi 2 décembre de l’IRNA, Saïd Namaki a déclaré: « Nous remercions Dieu que la situation de la maladie dans le pays, en particulier dans les villes où des restrictions avaient été imposées en novembre, s'améliore. »

« Heureusement, en raison des mesures de quarantaine, le nombre de morts diminue et les effets positifs des nouvelles restrictions seront palpables dans les semaine à venir.

Les chiffres montre que la situation sanitaire à une tendance à s’améliorer», a-t-il encore déclaré.

Saïd Namaki a souligné: « Nous devrions augmenter le nombre de centres de consultation et de dépistage rapide pour les suspects dans le pays à au moins 5000 dans les villes et les banlieues afin d'améliorer l'accès des gens aux centres de diagnostic, de santé et de dépistage. Selon un dernier bilan, un total d'environ 990 000 personnes en Iran ont été infectées par le virus mortel de Covid-19. Sur ce nombre, environ 680 000 ont été rétablies et environ 49 000 sont décédés.