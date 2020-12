Valéry Giscard d'Estaing avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la Révolution islamique en Iran (l’envoyé iranien à Paris)

«Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, fut l’un des rares politiciens européens à être connu pendant la Révolution islamique en Iran. Notre dernière rencontre s’est déroulée en février 2019, avant le covide19, et puis par des échanges de courriers.

Ce politicien disparu, avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la Révolution islamique en Iran et l’arrivée en France du fondateur de la République islamique d’Iran et son séjour à Neauphle-le-Château et les évolutions délicates de cette période », a écrit Bahram Ghassemi sur le Twitter de l’ambassade d’Iran en France.

