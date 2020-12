Sport : les femmes iraniennes, source de fierté

En 2016, les femmes athlètes de l'Iran islamique, en remportant 9 quotas olympiques, ont pu battre le record de l'histoire des sports du pays, et durant ce grand événement, la première médaille olympique féminine iranienne en Taekwondo a été décrochée.

Remporter de brillantes médailles lors des Jeux asiatiques était une autre réalisation des dames iraniennes enregistrée au cours des huit dernières années.

Sur un total de 54 médailles remportées par les athlètes iraniennes aux Jeux asiatiques, 33 médailles (trois d'or, 17 d'argent et 13 de bronze) ont été remportées après l’avènement de la Révolution islamique et sous le gouvernement de l’Espoir et de la Sagesse du Président Rohani, ce qui montre une croissance redoublé voire plus dans ce domaine.

Gagner la médaille d'or dans les compétitions de Kabaddi aux Jeux asiatiques par les femmes iraniennes a été l'un des chefs-d'œuvre sportifs du pays puisqu'elles ont remporté le titre pour la première fois en battant l'Inde, champion du monde et d'Asie.

Aux côtés des athlètes olympiques, les femmes paralympiques iraniennes ont également brillé aux Jeux asiatiques et, au cours de la dernière période de ces jeux, elles ont pu jouer un rôle important dans la promotion de la position de l'Iran dans le classement des médailles.

Sachez également qu’aux Jeux para-asiatiques de Jakarta 2018, 73 athlètes féminines handicapées ont affronté des adversaires asiatiques, établissant un record sans précédent en remportant 42 médailles.

Voici un bref coup d’œil sur le tableau d’honneur du sport féminin au cours des 6 dernières années

-L’acquisition de 62 places internationales

-L’organisation du premier congrès des femmes juristes du monde sportif en Iran

-La performance de Zahra Nemati en remportant pour la première fois le quota olympique et paralympique de Rio 2016 dans le domaine du tir à l'arc

-L’augmentation du nombre d'installations sportives pour femmes à 440 salons

- L’augmentation du nombre d'athlètes féminines professionnelles à plus de 13 mille personnes

-L’augmentation du nombre d'entraîneuses pour les femmes à plus de 10 mille personnes

- L’envoi de 137 arbitres féminines pour juger les événements internationaux

-l’utilisation de 12 000 femmes spécialistes pour les postes de direction sportive dans le pays