Deux jeunes chercheurs iraniens remportent le prix de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID)

La Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) organise chaque année un concours international pour les projets promettant l'économisassions d'eau dans l'agriculture.

Ce concours vise à sélectionner les meilleurs projets ou mesures exécutives et gestionnaires dans le domaine de la réduction de la consommation d'eau à usage agricole dans les quatre domaines «technologie d'économie d'eau», «gestion en économie d'eau», «idées de jeunes experts (moins de 40 ans) en économie d'eau» et «Actions exécutives des agriculteurs innovateurs».

Le Dr. Hamed Ebrahimian, professeur agrégé, du département d'ingénierie de l'irrigation et du développement, et Mohammad Sadegh Keshavarz, doctorant du département de l'ingénierie de l'irrigation et du développement, au sein du Campus de l'agriculture et des ressources naturelles de l'Université de Téhéran, ont présenté le projet "Réduire les pertes en eau et en phosphore et l'érosion des sols en créant des micro-barrages en irrigation par sillon" qui a remporté le prix des jeunes professionnels pour les «idées de jeunes professionnels en matière d'économie d'eau».

Ce projet a été réalisé en 2018 dans la ferme de recherche du Campus de l'Agriculture et des Ressources naturelles de l'Université de Téhéran, situé à Karaj dans la province d'Alborz.

Les lauréats du concours d'économie d'eau agricole seront honorés en marge de la réunion annuelle de la Commission internationale de l'irrigation et du drainage.

Cette année, en raison du risque d'épidémie de coronavirus, la réunion annuelle de la CIID s'est tenue virtuellement.

La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) a été établie le 24 juin 1950 en tant qu'organisation internationale non gouvernementale (ONG) scientifique, technique et bénévole et non lucrative, ayant son siège social à New Delhi, en Inde. La Commission se consacre à la tâche d'accroître la production alimentaire et des fibres textiles pour tout le peuple grâce à l'amélioration de la gestion d'eau et de la terre et de la productivité des terres irriguées et drainées, par une gestion appropriée de l'eau, de l'environnement, et l'application des techniques d'irrigation, de drainage et de maîtrise des crues.

L'objectif de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage est de stimuler et de promouvoir le développement et l'application des arts, de la science et de la technique du génie, de l'agriculture, de l'économie, de l'écologie et de la science sociale, la gestion des ressources en eau et de terre pour l'irrigation, le drainage, la maîtrise des crues et la régularisation des eaux, y compris la recherche, le développement et le renforcement de la capacité, pour réaliser une agriculture durable.