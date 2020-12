L'Iran parmi les cinq premiers pays du monde en nombre d’articles scientifiques publiés

Evoquant l’évolution du nombre de publications scientifiques iraniennes dans des revues prestigieux internationaux il a indiqué : « Depuis 10 ans, l'Iran a atteint le taux de croissance quantitative le plus élevé et, depuis ces dernières années, le taux de croissance qualitative d'articles toujours le plus élevé au monde. »

« Après la victoire de la révolution, malgré les obstacles et les problèmes dressés sur la voie des activités scientifiques, la production de science et de technologie dans notre pays a eu une tendance croissante dans divers secteurs », s’est-t-il félicité.

Le vice-ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie se référant aux capacités de production de la science et de la technologie dans les universités de l'Azerbaïdjan oriental (nord-ouest de l’Iran) et en particulier à l'Université de Tabriz, a poursuivi: « Compte tenu du potentiel des membres du corps professoral, des professeurs et des documents disponibles, l'Université de Tabriz a su se développer ces dernières années dans le domaine de la production scientifique et technologique. »

Qualifiant de « positives » les avancées il a appelé à profiter de ces capacités pour le développement et le progrès de la région et de la patrie ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**