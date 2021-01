Iran: l'armée de terre organise un grand exercice militaire

Dans une interview accordée à l'IRNA, le général de brigade Kiomars Heydari a ajouté: "Cet exercice est conforme aux ordres du Guide suprême de la révolution islamique, qui nous a ordonné de "prendre la menace ennemie au sérieux et agir avec diligence". Cet exercice a pour l'objectif de nous préparer au combat et maintenir et améliorer la capacité de défense des unités opérant de l'armée de terre. Cet exercice conçu pour mener des combats asymétriques basés sur notre doctrine opérationnelle se tiendra dans les régions du sud-est d'Iran et dans diverses autres régions frontalières iraniennes."

"La sécurité des frontières du pays est notre ligne rouge. Les forces terrestres sont stationnées de toutes leurs forces sur les frontières est, sud-est, ouest, sud-ouest et nord-ouest et défendent l'entité sainte de la République islamique d'Iran avec pouvoir.", a précisé le commandant de l'armée de Terre.

