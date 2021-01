Le lance-missiles "Zereh" a rejoint la flotte sud de la Marine iranienne

La cérémonie du dévoilement du lance-missiles "Zereh" de classe Peykan a eu lieu ce matin dans la base navale de Konarak (au bord de la Mer d'Oman).

Le lance-missiles "Zereh", conçu et construit par des experts des industries navales de l'armée, mesure 47 mètres de long et 15 mètres de haut et est capable de se déplacer à une vitesse de 35 nœuds.

Le lance-missiles "Zereh" (Cuirasse) est équipé d'un canon Fadjr de 76 mm et d'un canon anti-aérien de 40 mm qui peut être utilisé pour tirer contre diverses cibles de surface et des cibles aériennes.

Ce navire Made in Iran est également équipé d'un système de missiles de croisière sol-sol Ghadir d'une portée de 300 km, ce qui lui permet de frapper des cibles en haute mer.

En outre, le lance-missiles "Zereh" dispose de systèmes de communication et de guerre électronique plus avancés par rapport aux modèles précédents d'embarcations de classe Peykan.

Auparavant, quatre lance-missiles de classe Peykan conçus et fabriqués par des spécialistes de la Marine iranienne étaient utilisés dans la flotte Nord et dans la mer Caspienne, et le Zereh est le premier navire de classe Peykan à être utilisé dans la flotte sud de la marine de la République islamique d'Iran.

