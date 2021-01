Une Colombienne embrasse l’Islam dans le sanctuaire sacré de Fatima Masoumeh (P) à Qom

Simultanément à l’anniversaire de la mort en martyre de la vénérée Fatima Zahra (Paix sur lui), fille du grand Prophète de l’Islam (Paix sur lui et ses descendants), la Colombienne Giselle Abia Castillanos, qui vient de se convertir à l’Islam s’est exprimée sur la façon dont elle s'est familiarisée avec cette religion divine qui signifie la « Paix » : « Mon père travaillait pour une compagnie pétrolière en Colombie et voyageait dans différentes parties du monde, y compris l'Iran. De retour en Colombie, il me racontait des choses intéressantes sur l'islam. Il disait toujours que l'Iran et les musulmans, en particulier les chiites, sont différents des images véhiculées par les médias (mainstream). »

La Colombie est un pays du nord-ouest de l'Amérique du Sud. La religion de l'Islam est entrée dans le pays pendant la Seconde Guerre mondiale avec la migration des musulmans issus du Liban, de la Syrie et de la Palestine. Bogota est la capitale du pays et sa langue officielle est l'espagnol.

Au cours des deux dernières années, malgré la crise sanitaire du Covid-19 qui a provoqué une réduction inédite des visites touristiques en Iran, mais 40 cas de conversion à l'islam ont été enregistrées seul dans le sanctuaire sacré de la vénérée Fatima Masoumeh (P) dans la ville sainte de Qom.

Le mot « islam », en arabe, signifie « soumission » et est dérivé du mot arabe qui signifie « paix ». Ainsi, l’islam enseigne que pour trouver la paix d’esprit et la sécurité du cœur, une personne doit se soumettre à Dieu et se conformer à Sa loi, qu’Il a révélée à l’humanité.

Le mot « musulman » signifie « celui qui se soumet à la volonté de Dieu » et ce, peu importe sa race, sa nationalité ou ses origines ethniques. Donc, toute personne prête à se soumettre à la volonté de Dieu peut devenir musulmane.