Le 15e Congrès international d'immunologie et d'allergie à Ahvaz

Ce congrès scientifique, organisé par l'Association iranienne d'immunologie et d'allergie et par l'Université des Sciences médicales Djondi-Shapour d'Ahvaz, se tiendra du 27 au 29 janvier. Plus de 1400 experts internationaux avec 676 articles participent dans cet événement médical au sud-ouest d'Iran. 11 discours et 21 ateliers scientifiques virtuels seront tenus au cours de ce congrès de trois jours.

Lors du Congrès international d'immunologie et d'allergie d'Ahvaz, des professeurs et chercheurs du monde entier présenteront les derniers articles scientifiques dans le domaine de l'immunologie dans 20 panels différents, en particulier à propos des vaccins produits dans le domaine du Covid-19.

Pour plus d'information sur le 15e Congrès international d'immunologie et d'allergie, les intéressés peuvent s'adresser au site www.icia.ir.

