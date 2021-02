L'Iran dévoilera plus de 50 réalisations nucléaires l'année prochaine: (l'OIEA)

S'exprimant en marge de l'inauguration de la 2e exposition permanente de l'industrie nucléaire iranienne le mardi, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi, a réaffirmé que plus de 50 réalisations nucléaires seront dévoilées en même temps que la Journée nationale de la technologie nucléaire l'année prochaine (à partir du 21 mars 2021).

Rappelant l'anonymat des scientifiques nucléaires du pays, le chef de l'Organisation de l'énergie atomique a souligné: «Les jeunes talentueux et experts du pays au sein de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran ont déployé tous leurs efforts pour faire progresser et développer globalement l'industrie nucléaire du pays et nous avons été témoins de ses effets dans les activités de l'Organisation consistant à reproduire 20% de combustible nucléaire. Cette grande initiative a été prise par les responsables nationaux et les experts de l’Organisation dans les 12 heures. »

À l'heure actuelle, les experts iraniens de l'industrie nucléaire disposent de connaissances approfondies et d'un savoir-faire technique sur la mise en œuvre des activités pertinentes, respectant les exigences des normes internationales et sont en mesure de répondre aux demandes dans les plus brefs délais, a déclaré le vice-président.

Conformément aux recommandations de mise en œuvre sublimes du leader de la révolution islamique sur le lien entre les centres universitaires et scientifiques du pays avec l'industrie nucléaire, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a signé 313 contrats de recherche et d'exploitation avec plus de 60 centres universitaires et scientifiques de 2013 à 2020 , a ajouté le chef de l'OIEA.

