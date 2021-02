Echec du trumpisme: les peuples du monde doivent "énormément" à la nation iranienne

Téhéran (IRNA)- "Trump a été renversé grâce à Dieu et par la nation consciente américaine, mais sans aucun doute, la nation et le gouvernement iraniens ont joué un rôle crucial dans la chute de ce dictateur. Aujourd'hui, avec le départ de Trump, le monde s'est senti plus sûr, respectueux des lois et stable, et à cet égard, il doit à la grande nation iranienne", a déclaré le Président Rohani qui s'exprimait ce mercredi à Téhéran à l'occasion du 42e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

Le président Rohani a affirmé que l'architecte de la République islamique d'Iran (RII), l'Ayatollah Khomeini (Que son âme repose au Paradis) comptait sur les ressources sociales, c'est-à-dire les citoyens, pour faire de la révolution un succès. Il a noté que ce ressort est maintenant visé par les ennemis qui cherchent à diviser la nation.

Hassan Rohani a salué la résistance de la nation soudée de l'Iran contre les machinations des ennemis, l'appelant à ne pas lâcher et à poursuivre la voie révolutionnaire.

Pour le Président de la RII l'autosuffisance et le progrès, sont les seuls moyens par lequel tous les complots pouvaient être déjoués.

Le Chef du Pouvoir exécutif a par ailleurs rappelé que l'Iran était sous pression en raison de la guerre économique imposée par les Etats-Unis.

Il a toutefois affirmé que tout le monde reconnaît maintenant que la soi-disant campagne de pression maximale avait échoué et que l'Iran continuerait sur la voie du progrès et du développement malgré tous les obstacles.