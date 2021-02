Coronavirus: 70% des Iraniens seront vaccinés d'ici la fin de l'automne 2021

Mostafa Ghanei a déclaré dans une interview avec le quotidien Djām-e-Djam: "Environ 160 millions de doses du vaccin du Covid-19 sont nécessaires pour vacciner le pays. Chaque dose de vaccin Sputnik-V coûte au gouvernement iranien de 4 à 5 dollars. 70% des Iraniens seront vaccinés d'ici la fin de l'automne 2021."

En ce qui concerne le refus de l'Iran d'utiliser le vaccin américain Pfizer, le président du comité scientifique de la lutte contre le coronavirus a précisé: "Pfizer a refusé de nous donner notre médicament pré-acheté contre le cancer. Une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas acheté le vaccin Pfizer est que ce vaccin doit être conservé sous la barre des -70 degrés Celsius pour la transmission et le stockage, ce qui est un très gros défi pour nous. En outre, le vaccin Pfizer basé sur des molécules immunitaires, est une nouvelle génération de vaccin qui n'a pas encore atteint son stade clinique complet et nous ne pouvons pas être sûrs de ses effets secondaires. Il a fallu attendre que ce vaccin termine au moins la troisième phase clinique actuellement en cours et ensuite se prononcer."

