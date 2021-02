Covid-19 : coup d'envoi de la vaccination en Iran

Le premier envoi du vaccin russe Spoutnik V est arrivé en Iran le 4 février et la campagne de vaccination contre le coronavirus a été officiellement lancée aujourd'hui à l'hôpital Imam Khomeiny (que Dieu le bénisse) dans la capitale, Téhéran.

Le fils du ministre de la Santé a été le premier à recevoir le vaccin.

Saeed Namaki a déclaré lors de la cérémonie d'aujourd'hui, que la campagne de vaccination a commencé dans ma famille et que mon fils a été le premier à recevoir le vaccin, dans le but de rassurer les citoyens.

Il a expliqué que la campagne de vaccination est lancée aujourd'hui simultanément dans 625 hôpitaux du pays, où les médecins, les infirmières et le personnel de santé du service de soins intensifs des hôpitaux reçoivent le vaccin contre le coronavirus, puis les personnes âgées et les patients recevront le vaccin, et la campagne continue de couvrir plus de 70% de la population.

L'Iran a insisté dès le début pour qu'il importe un vaccin uniquement s'il a déjà entrepris la troisième phase de son essai humain, alors que certains pays de la région ne l'ont pas fait, a déclaré le ministre.

L'Iran a également acheté 16,8 millions de doses de vaccin COVID-19 à COVAX pour la vaccination de 8,4 millions de personnes, a-t-il déclaré, notant toutefois que davantage de vaccins sont encore nécessaires pour être importés.

