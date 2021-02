Guerre imposée et ses dommages: une conférence internationale sur les revendications juridiques et internationales de l'Iran prévue mardi

Téhéran (IRNA) - Le major général Seyyed Yahya Safavi, l'Assistant et Haut-conseiller du Commandant en chef des Forces armées de la République islamique d'Iran (RII) a fait part de la tenue d'une conférence internationale autour de la réparation des dommages de guerre causés par l'Irak de Saddam et les revendications juridiques et internationales des Iraniens, prévue le mardi 23 février, avec la présence et l'intervention des autorités gouvernementales et militaires nationaux .