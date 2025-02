Le Hamas a infligé un choc psychologique intense aux Israéliens, selon les analystes sionistes

Le journal Rai al-Youm a écrit à propos de la cérémonie de remise des prisonniers sionistes qui a eu lieu samedi : la narration palestinienne a pris le dessus sur celle d'Israël depuis le début de la guerre contre Gaza. La preuve en est qu’un an et quatre mois après l’attaque brutale du régime sioniste contre cette région, la question palestinienne demeure, grâce à la résistance, au centre de l’attention mondiale.

Cette source a ajouté : « La meilleure arme pour porter des coups à l'ennemi est la guerre psychologique, et le summum de l'habileté consiste à briser l'ennemi sans affrontement direct. » En plus de la défaite militaire que le Hamas a infligée aux occupants à Gaza, il leur a également porté un coup fatal sur le front médiatique et propagandiste, en particulier lors de la cérémonie de remise des prisonnières sionistes.

Selon ce média, la tenue de cette cérémonie et les actions menées par la résistance au cours de cet événement ont provoqué la colère des occupants, mettant en évidence le prix élevé qu’ils ont dû payer pour l’accord d’échange des prisonniers.

Gadi Ezra, auteur du livre 11 jours à Gaza, a déclaré à ce sujet : « L'objectif du Hamas en organisant la cérémonie de remise des prisonniers israéliens était d’influencer la communauté internationale, la population de Gaza et les Israéliens. Par cette action planifiée, le Hamas a ciblé trois groupes : d’abord l’opinion publique internationale, ensuite les habitants de Gaza et enfin l’opinion publique israélienne. »

D'un autre côté, Lilach Sigan, analyste des médias du journal sioniste Maariv, a affirmé : « Les scènes de remise des prisonnières à Gaza illustrent la pression psychologique que le Hamas exerce sur les Israéliens, atteignant un niveau extrêmement avancé ». Elle a ajouté que les médias du Hamas bénéficient du soutien de nombreuses grandes chaînes arabes ainsi que de certains médias occidentaux.

Elle a ajouté : « Les scènes de remise des prisonnières au Croissant-Rouge à Gaza ont des implications tant internes qu'externes. La première est que le Hamas montre sa capacité à reprendre le contrôle de Gaza. Les vidéos illustrent également le fait que les prisonnières reçoivent un bon traitement de la part des combattants au moment de leur départ. Elles remercient les combattants en arabe, sourient et reçoivent un sac souvenir. Derrière chaque vidéo produite, il y a un public cible, un objectif et une intention bien précis. »

Sigan a poursuivi : « Avec cette séquence vidéo de la remise des prisonnières, le Hamas cherche à imposer son propre récit sur la guerre récente et à infliger un choc psychologique aux Israéliens. Le problème auquel nous sommes confrontés est que le Hamas veut nous maintenir dans le cauchemar de son attaque du 7 octobre. »

L'analyste sioniste a ajouté : « Les scènes de la cérémonie de remise des prisonnières font partie de la guerre psychologique menée par le Hamas pour mettre Israël sous pression émotionnelle et psychologique. Ce qui importe, c'est que nous abandonnions l'idée d'une victoire totale ou l'insistance à croire que seule la pression militaire permettrait de vaincre le Hamas et de libérer les prisonniers, car l'inefficacité de cette approche a déjà été prouvée. »