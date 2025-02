Le président de la Douma russe, a écrit dans un post intitulé "Hystérie (attaque nerveuse) à Munich" sur son canal Telegram que les institutions de l'Union européenne ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde et ont montré leur incompétence.

Il a également déclaré que les responsables européens avaient réagi avec colère aux propos de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, lors de la conférence annuelle de Munich.

Vance, dans son discours, a critiqué les pays européens pour leur censure de la liberté d'expression et leur traitement des opposants politiques.

Les rapports indiquent que Washington a surpris les responsables européens en affirmant que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et que les dirigeants européens ne seront pas présents à la table des négociations de paix avec la Russie.

Selon l'IRNA, le vice-président de Donald Trump avait précédemment souligné que les pays européens devraient dépenser davantage pour leur propre sécurité.

Il a affirmé que l'Europe devait jouer un "rôle plus important" dans sa propre sécurité et avait demandé aux pays européens de dépenser plus pour leur défense.

La Conférence de sécurité de Munich se tient actuellement en Allemagne avec la participation de représentants des pays européens et des membres de l'OTAN.