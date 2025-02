Téhéran-IRNA-Le porte-parole de la Commission du développement du commerce de la Maison de l’Industrie, des Mines et du Commerce a annoncé qu’au cours des dix premiers mois de l’année, plus de 93,5 millions de tonnes de marchandises, d’une valeur de 59,7 milliards de dollars, ont été échangées entre l’Iran et 15 pays voisins. Cette progression représente une augmentation de 16,2 % en volume et de 19,2 % en valeur par rapport à la même période de l’année précédente.

Seyyed Rouhollah Latifi a précisé que ces échanges commerciaux représentaient 59,2 % du poids total et 57,5 % de la valeur totale du commerce extérieur de l’Iran sur cette période de dix mois. Parmi ces échanges, 75,3 millions de tonnes de marchandises, d’une valeur de 29,7 milliards de dollars, ont été exportées vers les pays voisins, enregistrant une hausse de 24 % en volume et de 28 % en valeur par rapport à l’année précédente.