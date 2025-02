40e Festival international de musique de Fajr : en image les points forts du 5e jour

Téhéran (IRNA)- Le cinquième jour du 40e festival international de musique Fajr s'est déroulé samedi soir et a donné lieu à des spectacles captivants dans plusieurs salles de Téhéran. A la hall de Vahdat, le célèbre artiste Ali Zand Vakili, accompagné d'un ensemble de musique irano-néerlandais, a donné une représentation envoûtante. Simultanément, la salle Rudaki a accueilli une collaboration entre des musiciens iraniens et arméniens, illustrant le riche échange culturel au cœur du festival. Par ailleurs, le groupe de musique de l'Université d'art s'est produit au Centre culturel Arasbaran, tandis qu'un ensemble traditionnel de l'est et du sud du Khorasan a captivé le public à la Tour Azadi.