Conférence de l'Océan Indien : Araghchi insiste sur l'économie bleue

Lors de son discours à la 8e Conférence de l'Océan Indien à Mascate, le ministre des Affaires Etrangères de la République Islamique souligne l’importance de l’économie bleue dans l’avenir économique d’Iran.

« La République islamique d’Iran qui compte plus de 5 800 kilomètres de côtes, a placé la politique « orientée vers la mer » au premier plan de son développement stratégique. », souligne le ministre iranien.

« Par son adhésion à l’Association des pays riverains de l’océan Indien (IORA) et au Symposium naval de l’océan Indien (IONS), l’Iran souligne son engagement en faveur du multilatéralisme et de la coopération économique et sécuritaire dans la région. », a déclaré Araghchi.

« J’espère que cette conférence marquera le début d’un nouveau chapitre de la coopération maritime et régionale, un chapitre dans lequel la coopération remplacera la division et le développement les rivalités débilitantes. », a espéré le chef de la diplomatie iranienne.