L'Iran a produit 72 000 articles scientifiques l'année dernière

Téhéran (IRNA)- « En 2020, l'Iran a produit 72 000 articles scientifiques dans les domaines médical et non médical, et le classement du pays dans ce domaine est passé de 42 au début de la révolution islamique à 15 aujourd’hui », s’est félicité mercredi leVice-doyen de l'École de médecine de l'Université des Sciences médicales de Téhéran pour la Recherche, Chahin Akhoundzadeh.

Shahin Akhondzadeh qui s'exprimait mercredi 24 février lors de la cérémonie du 20e anniversaire de la création du Centre de Recherche pour l'immunologie, l'asthme et les allergies, tenue en distanciel (en ligne) et en présentiel de manière synchrone, a qualifié de « spectaculaire » le rang scientifique de l'Iran avant d'ajouter : « L'Iran a connu une croissance scientifique significative ces derniers temps. » Cette autorité universitaire a souligné : « L'Iran est classé 15ème dans le monde et premier dans la région pour le nombre de citations d'articles, et dans les sciences médicales, il est classé 21ème dans le monde et deuxième dans la région. »