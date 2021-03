L’Iran prêt à exporter des technologies et équipements médicaux en Syrie

Selon l'IRNA, Sourena Sattari, vice-présidente pour la Science et la Technologie de la République islamique d'Iran, et Hassan Ghabash, ministre syrien de la Santé, se sont rencontrés mardi soir 2 mars.

S’exprimant lors de la rencontre, Sourena Sattari soulignant que les systèmes de la technologie et de l'innovation de l’Iran basés sur le savoir ont connu une expansion significative au cours de ces dernirèes années grâce aux efforts acteurs nationaux, a déclaré : « Les entreprises créatives et basées sur la connaissance nous ont maintenant amenés à un point où nous avons beaucoup à dire dans de nombreux domaines tels que la médecine, les équipements médicaux et la biotechnologie. »

Sattari a également évoqué la réponse nationale aux besoins technologiques en pleine crise sanitaire provoquée par l’épidémie du Covid19 et indiqué : « Les ventilateurs et autres équipements nécessaires à cette période ont été rapidement produits par le même système basé sur le savoir en Iran, dont certains ont été exportés vers la Syrie, qui avait des normes européennes. »

Le vice-président iranien pour la Science et la Technologie a poursuivi : « Téhéran est prêt à coopérer avec la Syrie dans des domaines tels que la fourniture de médicaments et d'équipements médicaux. « Nous pouvons également fournir au pays les formations nécessaires », a-t-il ajouté.

