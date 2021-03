L'Iran, 3e pays exportateur de tapis faits à la main sur le marché mondial

Selon les statistiques, en 2019, plus d'un milliard de dollars de tapis faits à la main ont été exportés vers divers pays dans le cadre d'échanges mondiaux.

Plus de 95 pays échangent chaque année dans le domaine des tapis faits à la main. Mais seulement huit pays (l'Iran, l'Inde, le Pakistan, le Népal, la Turquie, la Chine, l'Afghanistan et l'Égypte), ont été actifs, en même temps, dans le domaine de la production et de l'exportation de tapis faits à la main.

Alors que l'exportation totale de tapis faits à la main dans le monde en 2016 a atteint plus d'un milliard et 459 millions de dollars, ce chiffre est en baisse ces dernières années.

En 2019, la République islamique d'Iran représentait 7,9% du total des exportations de tapis faits à la main. Cette année, l'Inde avec 31,7% et l'Égypte avec 18,2% avaient une part plus élevée que l'Iran sur les marchés mondiaux. L'Iran était le 3e pays exportateur de tapis faits à la main.

Le Népal avec 6,5%, le Pakistan avec 6,2%, la Turquie avec 4,7% et la Chine avec 3,8%, suivaient l'Iran dans la liste des pays exportateurs de tapis faits à la main.

Selon les dernières statistiques publiées par les douanes de la République islamique d’Iran, au cours des neuf premiers mois de 1399 (entre avril et décembre 2020), environ 2 764 900 tonnes de tapis faits à la main d’une valeur de 52 400 000 dollars ont été exportées.

Par rapport à la même période en 1398 (2019), cette statistique montre une croissance de 16,4% en poids.

Selon Farahnaz Rafe, la directrice du Centre national du tapis d'Iran, la République islamique d'Iran non seulement augmente ses exportations, mais poursuit également l'objectif principal de contribuer à la gestion mondiale dans ce domaine afin de faire répandre la culture universelle du tapis persan. Maintenant, l'Iran cherche à créer des maisons iraniennes de tapis en Chine, aux EAU, en Russie, en Italie, et en France.

En 2020, 10 140 unités de production de tapis faits à la main étaient actives en Iran.

Plus de 2 millions de personnes sont employées dans divers secteurs de l'industrie du tapis persan. En 2020, le nombre de personnes assurées dans le secteur de tapis faits à la main a atteint plus de 261 000 personnes.

En outre, 5 899 personnes au total étudient dans les disciplines liées au tapis dans 19 universités et 115 écoles professionnelles dans 19 provinces du pays.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench