Ministre iranien de la Défense: l'Iran pionnier dans l'opération humanitaire de déminage

Dans un message à l'occasion du 4 avril, la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines, le général de brigade Amir Hatami a déclaré: "Au cours des huit années de la guerre imposée (1980-1988) avec le régime baasiste en Irak, une zone d'environ 42000 kilomètres carrés du territoire iranien a été contaminée par 20 millions de mines et d'explosifs fabriqués par les pays qui se nomment les défenseurs des droits de l'homme. L'Iran est devenue la plus grande victime de ce fléau."

"La Journée mondiale de sensibilisation aux mines est une étape précieuse vers une attention accrue à la vie, à la santé, à la société et à l'environnement sûr pour la vie insouciante de la société humaine.", a ajouté le ministre iranien de la Défense.

Le général de brigade Hatami a souligné que l'Iran a toujours été le porte-drapeau de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. Le ministre iranien de la Défense a salué l'opération de déminage humanitaire menée par l'Iran qui a permis de sauver la vie d'enfants, de femmes et d'hommes innocents et a appelé tous les pays à travailler davantage dans ce domaine.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench