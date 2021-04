Iran: la croissance de la production de pneus s'élevait à 18% en 2020

Ce tonnage de production comprend 25 273 407 pneus, qui en termes de nombre de pneus ont augmenté de 18% par rapport à 2019.

Selon ce rapport, les pneus diagonaux et radiaux pour voitures de tourisme représentaient 58,5% en volume et 87,3% des pneus produits en 2020, donc à la fin de mars de l'année dernière 160 091 tonnes, dont 22 millions 77 000 pneus étaient produits par des usines nationales, qui augmenté respectivement de 21% et 18% en volume et en quantité.

