Olympique : près de 60 Iraniens qualifiés pour Tokyo 2020

Selon l'IRNA, avec la pandémie du Covid qui a touché le monde dont l’Iran, les qualifications olympiques ont été reportées. Les épreuves pour la qualification ont été reprises en mars 2021.

Le quota décroché par Nima Alemian en tennis de table lors des matchs de qualification vers fins mars, a porté le total des quotas de l'Iran à 53.

Ces derniers jours, cinq nouveaux quotas ont été remportés en lutte libre et en lutte gréco-romaine au Kazakhstan, portant à 58 le nombre total de quotas remportés par les athlètes iraniens.

Ces quotas ont été attribués à l'Iran dans 13 disciplines : l'athlétisme, le basket-ball, le tir, les luttes libre et gréco-romaine, le cyclisme, le tir à l'arc, le taekwondo, le volleyball, le karaté, l'escrime, le tennis de table et la boxe. Sur un total de 58 quotas, 52 quotas sont réservés aux hommes et 6 autres aux femmes.

