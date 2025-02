Pas de migration sauf vers Qods, selon le Hamas

Ce message a été publié simultanément avec la libération de trois prisonniers israéliens dans le cadre de l'échange de détenus. Il indique que la présence symbolique des images de Qods et de la mosquée Al-Aqsa, ainsi que l'afflux massif de Palestiniens lors de la remise des prisonniers israéliens, adressent un message clair aux occupants et à leurs soutiens : Qods et Al-Aqsa sont des lignes rouges.

Le communiqué ajoute que la libération du sixième groupe de prisonniers israéliens démontre qu'il n'existe d'autre moyen de libération que par les négociations et le respect des engagements de l'accord de cessez-le-feu. Il souligne la force, la dignité et la fierté affichées par le mouvement de résistance lors de l'échange de prisonniers, un acte de solidarité et d'unité du peuple palestinien.

Enfin, le Hamas réaffirme son engagement à poursuivre la lutte contre les occupants, déclarant : "Nous disons au monde entier : aucune migration n'a lieu sauf vers Qods." Ce message répond aux propositions de Trump et de ses partisans concernant le déplacement forcé et l'effacement des Palestiniens.