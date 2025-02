Message enflammé du Caire à Tel-Aviv : "Nous serons à Tel-Aviv le deuxième jour de la guerre"

Selon un rapport publié samedi par Russia Today et relayé par IRNA, Mostafa Bakri, analyste politique et député égyptien, a vivement réagi aux menaces implicites d’Israël visant le barrage d’Assouan, alors que les tensions entre l'Égypte et Tel-Aviv s'intensifient en raison de la guerre à Gaza.

Bakri a déclaré : "Si Israël ose commettre un tel acte, les Égyptiens seront à Tel-Aviv dès le lendemain."

Il a ajouté : "Vous ne connaissez pas bien l’armée égyptienne. Regardez ce qui est arrivé à vos soldats face au Hamas et aux combattants palestiniens."

Mettant en garde contre toute menace à l’égard de l’Égypte, il a affirmé : "Si quelqu'un ose s'approcher de l'Égypte, nous lui couperons les jambes. Pensez-vous vraiment que l’Égypte restera passive pendant qu’un avion israélien décolle de Tel-Aviv pour atteindre Assouan ?"

Cette déclaration intervient alors qu’un média israélien a évoqué la possibilité d’un affrontement imminent avec l’Égypte. Bakri a conclu en soulignant que "l’Égypte est toujours prête.