Championnat asiatique de lutte : 3 médailles d'Or pour l’Iran

Selon l’IRNA, depuis la Fédération, la 31e édition du championnat asiatique de lutte se tiendra à Almaty, au Kazakhstan, à partir d'aujourd'hui pendant deux jours.

Au premier jour des compétitions, Pejman Pashtam, Nasser Alizadeh et Ali Akbar Yousefi ont remporté des médailles d'or dans les catégories de poids 77, 87 et 130 kg. Meysam Delkhani a remporté la médaille d'argent en 63 kg et Pouya Dadmarz décroche la médaille de bronze en 55 kg.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**