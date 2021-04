Acier: l'Iran, 10e producteur mondial au 1er trimestre 2021

Selon les statistiques de l'Association mondiale de l'acier, la production des 64 pays producteurs d'acier du monde a atteint 486,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2020.

Dans le classement, la Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis et la Russie se sont classés du premier au cinquième rang avec 271, 29,6, 23,7, 20,4 et 18,9 millions de tonnes. La Corée du Sud, l'Allemagne, la Turquie et le Brésil se sont classés de la sixième à la neuvième place du classement WSA avec 17,6, 10, 9,8 et 8,7 millions de tonnes. L'Iran se classait 10e avec 7,5 millions de tonnes, soit une augmentation de 10,7% par rapport à la même période en 2020.

Le rapport indique également que la production iranienne d’acier brut a atteint 2,6 millions de tonnes en mars, soit 10,7% par rapport à la même période en 2020.

