Patrimoine pérenne : Hawraman sur la liste mondial

L'industrie du tourisme est aujourd'hui considérée comme l'une des industries les plus importantes pour le développement et le progrès de n'importe quel pays, et de nombreux pays dans le monde gagnent ainsi d'énormes revenus annuels. La Turquie, par exemple, fait partie de l’un de ces pays.

Tous les endroits ne peuvent certainement pas être qualifiés de zone touristique. L'existence de zones touristiques naturelle dans chaque région est une bénédiction divine accordée à sa population tels les habitants de la région d'Hawraman dans la province du Kurdistan à l’ouest de l’Iran.

Lorsqu'une région est à l'honneur en terme touristique, un grand nombre de touristes et de voyageurs du monde entier se rendent dans cette région et cela à toutes les saisons de l'année, et le résultat en sera l’afflux de revenus et de richesse vers la région et sa prospérité. Ses habitants bénéficieront donc d’innombrables bienfaits.

Sans aucun doute, la région d'Hawraman, qui remonte à des milliers d'années, a un bon potentiel dans le domaine touristique. Prêter attention à ce potentiel peut conduire à la prospérité et au développement de la région voire tout le pays, et à une augmentation du nombre de touristes depuis d’autres régions du monde vers nous.

Bien que les installations et les terrains nécessaires pour établir des usines de fabrication et industrielles ne soient pas disponibles pour le moment dans la région d’Hawraman, mais il y a un très bon potentiel à cette fin et au service du tourisme.

Le dossier d'enregistrement mondial de cette région est toujours en cours et une fois finalisé, cette région assistera à la création d’innombrables occasions d’emplois et des revenus durables.

Sans aucun doute, une fois enregistré sur la liste du patrimoine mondial, l'aide économique et financière d'organisations internationales réputées profitera à la région, les indicateurs sociaux de la vie de ses habitants seront renforcés et l'industrie du tourisme prospérera. Hawraman deviendra ainsi une destination favorite pour les touristes du monde entier.

36 villages de la région d'Hawraman ont été enregistrés au niveau national

Selon le directeur de la base du paysage historique et culturel d'Hawraman, Pouya Talebnia, cette année, l'enregistrement national des villages de cette belle région était à l'ordre du jour.

« Nous avons réussi à enregistrer au niveau national 24 villages de la province du Kurdistan et 12 villages de la province de Kermanshah, ce qui est une réalisation importante ».

M.Talebnia a poursuivi : «L'année suivante, de bonnes mesures ont été prises dans le domaine de la gestion de la région à l’échelle mondiale, et les principaux villages de la région ont été identifiés et cartographiés en 3D, et la base de données des bâtiments a été enregistrée dans le logiciel GIS (Geographic Information System).

15 villages de la région d'Hawraman ont été sélectionnés comme villages clés

Le directeur de la base du paysage historique et culturel d'Hawraman, Pouya Talebnia a déclaré que 15 villages de la région ont été sélectionnés et présentés comme villages clés : « A ce stade, l'atlas archéologique de la région d'Hawraman a été préparé. Il est considéré comme le premier atlas de l'Organisation du patrimoine culturel et du tourisme de la province du Kurdistan.

Faisant référence à la crise pandémique du Covid19 qui touche le monde, il a souligné : « Si une réunion a lieu, l’enregistrement mondial d'Hawraman se fera cette année et avant la fin du gouvernement de la sagesse et de l'Espoir du Président Rohani.

M.Talebnia a poursuivi : « L'enregistrement mondial de la région d'Hawraman entraînera la prospérité économique et touristique et une plus grande attention au tissu rural. Ce qui conduira au développement du tourisme dans la région et entraînera finalement un bouleversement économique très importante dans l'ouest du pays.

« L'enregistrement mondial de la région entraînera une gestion aux couleurs mondiales de la région basée sur des approches internationales. Ce qui contribuera à la préservation de l'originalité et de la culture ancienne de la région ainsi qu’à la protection des monuments historiques de la région. Tout cela signifie le développement durable de cette belle et riche région », se félicite le responsable.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**