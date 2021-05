La fin d’Israël est proche (Leader du Hezbollah)

S'adressant aux sionistes, il a souligné que le régime de Tel-Aviv n'a pas d'avenir et que sa vie est terminée. « Vous perdez vainement votre vie et celle de votre jeunesse pour ce régime », a prévenu le Leader de la Résistance libanaise.

Le Secrétaire général du Hezbollah a poursuivi : « La bonne logique exige que les usurpateurs quittent la terre qu'ils ont occupé par la force et la rendre à ses propriétaires d'origine. »

S’attardant sur le fait que « notre responsabilité envers la noble Qods et la cause palestinienne a augmenté pour certains raisons et facteurs », Seyyed Hassan Nasrallah a indiqué : « La cause palestinienne est la cause la plus sacrée de la planète. »

Pour le Secrétaire général du Hezbollah libanais, les récentes évolutions montrent que la libération de la noble Qods est « plus proche que jamais. »

