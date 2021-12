Six variétés de dattes iraniennes enregistrées dans le monde

Le directeur général de la protection de la propriété industrielle du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Mehdi Mirsalehi, a déclaré vendredi à IRNA que six types de dattes iraniennes, dont le Kabkab et le Golden Zahedi de la province de Bushehr, l'Estameran de la province du Khuzestan, les dattes Pyaram de la province d'Hormozgan, les dattes Rabbi de la province de Sistan et Baluchestan et Mazafati de Bam dans la province de Kerman ont été enregistrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ).

Le cabinet iranien a vérifié un règlement, chargeant le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce de tenter d'ouvrir la voie à l'enregistrement des produits d'exportation iraniens auprès de l'OMPI, qui est sous la supervision des Nations Unies.

Selon le fonctionnaire, les produits iraniens, qui sont enregistrés à l'OMPI, comprennent des articles stratégiques et d'exportation. Le nombre actuel de produits iraniens enregistrés auprès de l'organisation atteint 55 produits.

Il a exhorté tous les exportateurs et producteurs iraniens à demander un code QR à leurs organisations provinciales de l'industrie, de l'exploitation minière et du commerce pour pouvoir réaliser des initiatives d'exportation.

Ce processus sera bénéfique à la fois pour les producteurs et les consommateurs, a déclaré Mirsalehi, notant que l'image de marque est une procédure qui peut aider à faire la publicité des produits sur les marchés intérieurs et internationaux. La qualité des dattes iraniennes doit avoir la plus haute importance pour préparer le terrain au maintien des marchés cibles traditionnels ainsi qu'à la recherche de nouveaux acheteurs dans le monde, a-t-il ajouté.