Tourisme : échange et partage d'expériences et de coopérations entre l'Iran et différents pays

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) a tenu son assemblée générale à Madrid (Espagne) jusqu'au 3 décembre. L'occasion de réfléchir aux tendances post-Covid en matière de voyages.

Ali Asghar Shalbafian en marge de la 24e Assemblée générale de l'OMT qui duré trois jours, a rencontré des ministres, des hauts fonctionnaires et des ambassadeurs du marché touristiques cible des pays voisins, de la région et d'autres pays.

Au cours de ce rendez-vous de trois jours avec des responsables du tourisme d'Inde, d'Oman, d'Irak, du Pakistan, de Géorgie, de Maurice, du Koweït, d'Ouzbékistan, d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, d'Allemagne, de Guatemala, d'Indonésie, d'Italie, de Turquie, de Malaisie et de Russie, il n’a pas manqué de souligner la nécessité d'élargir relations respectifs. Il a appelé au transfert et au partage des expériences entre l’Iran et ses interlocuteurs dans divers domaines touristiques.

Le vice-ministre iranien pour le Tourisme a également mentionné lors de ses rencontres l'impact de la gestion des pays face à la crise pandémique du Covid et le rôle de la vaccination dans la résurgence de l'industrie du tourisme et sa durabilité.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, 84 ministres et vice-ministres du tourisme et un millier de délégués venus de plus de 130 pays assistent à l'assemblée générale en présentiel de l'Organisation mondiale du Tourisme des Nations unies.

