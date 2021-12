Les États-Unis cherchent à attiser de nouvelles crises régionales, «furieux» de la chute de Daech (chef de la sécurité iranienne)

« Les États-Unis sont très en colère contre l'effondrement de Daech en Syrie et en Irak en plus de la victoire du front de résistance, qui a renforcé la puissance stratégique du bloc, et est à la recherche de nouvelles crises », a déclaré mardi le plus haut responsable iranien de la sécurité lors d'une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad à Téhéran.

Il a souligné que les États-Unis et le régime israélien tentent de créer une crise sécuritaire en Syrie, qui pourrait avoir des conséquences dangereuses pour toute la région.

Shamkhani a également dénoncé le déploiement des forces d'occupation sur le sol syrien, déclarant que leur présence provoque l'instabilité et la propagation de la violence.

«Le sort de toute agression et occupation à travers l'histoire n'a été qu'un recul et une défaite humiliante», a souligné le haut responsable iranien.

Il a condamné les frappes aériennes israéliennes en cours contre la Syrie, affirmant qu'elles sont une extension de l'agression du régime de Tel-Aviv contre les territoires palestiniens et libanais. « La résistance et la lutte coercitive sont les seuls moyens d'éliminer la tumeur cancéreuse du sionisme de la région », a souligné Shamkhani.

Il a évoqué la nature stratégique des relations politiques et sécuritaires entre Téhéran et Damas et a appelé à un développement plus poussé des relations commerciales entre les deux pays.

Pour sa part, Mekdad a salué le soutien total de l'Iran à la nation et au gouvernement syriens et a déclaré qu'un nouveau chapitre de la coopération bilatérale entre les deux pays s'était ouvert après la défaite des groupes terroristes parrainés par l'étranger et l'instauration d'une stabilité relative dans le pays arabe.

Il a qualifié la présence militaire américaine illégale en Syrie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, soulignant que Washington cherche à réactiver les cellules terroristes pour y empêcher une stabilité durable.

Le plus haut diplomate syrien a dénoncé les attaques répétées du régime israélien contre la Syrie comme un exemple effronté de terrorisme d'État et un geste provocateur.

Il a déclaré que les États-Unis cherchaient à raviver le noyau des groupes terroristes pour empêcher l'établissement d'une stabilité durable en Syrie.

La Syrie est aux prises avec un militantisme soutenu par l'étranger depuis 2011. Ces dernières années, les États-Unis ont maintenu une présence militaire illégale sur le sol syrien, collaborant avec des terroristes contre le gouvernement légitime de la Syrie, volant les ressources de pétrole brut du pays, et bombarder les positions de l'armée syrienne et des forces populaires antiterroristes, tout en imposant des sanctions paralysantes à Damas.

Lors de la réunion de mardi, le ministre syrien des Affaires étrangères a également souligné les nombreuses opportunités de coopération économique entre l'Iran et la Syrie, appelant à une présence accrue des entreprises publiques et privées iraniennes sur le marché syrien.