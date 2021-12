L'Iran va annoncer des sanctions liées aux droits humains contre des individus et entités américains

Kazem Gharibabadi, vice-président du pouvoir judiciaire iranien et secrétaire général du Haut Conseil des droits de l'homme du pays, a déclaré jeudi que la liste noire des personnes et entités américaines devait être publiée prochainement.

Le haut responsable des droits de l'homme a déclaré que la dernière décision des États-Unis de cibler les Iraniens avec des sanctions était «une continuation de l'échec de la politique de pression maximale contre la nation iranienne et de l'utilisation des sanctions comme outil de gains politiques».

Il a déclaré que les États-Unis ne peuvent prétendre être un défenseur de la liberté et des droits de l'homme en Iran tout en mettant en danger la vie des Iraniens ordinaires en bloquant leur accès aux médicaments et aux équipements médicaux.

«Ce n'est pas du tout acceptable et ressemble plus à une blague amère», a déclaré Gharibabadi.

Il a ajouté que les États-Unis doivent être tenus responsables des violences commises contre des manifestants pacifiques et des meurtres par la police de personnes innocentes. «George Floyd n'est qu'une des innombrables personnes tuées publiquement de la pire des manières, sans que justice ne soit rendue», a-t-il déclaré.

Il évoquait le cas très médiatisé d'un homme afro-américain, qui a été filmé en train d'étouffer à mort en mai 2020 lorsqu'un policier blanc de Minneapolis s'est agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes lors d'une arrestation.

La mort tragique est devenue le visage d'un mouvement contestant la brutalité policière et les préjugés du système de justice pénale américain.

Le responsable iranien a également évoqué les conditions désastreuses des prisons américaines, le grand nombre de femmes en prison et le recours à la torture contre les prisonniers comme preuve des violations déplorables des droits humains par le gouvernement américain. Le Trésor américain et le département d'État ont annoncé mardi les sanctions anti-iraniennes, deux jours avant la reprise des négociations à Vienne pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien en levant les sanctions de Washington, qu'il a imposées à la République islamique après s'être retirée du pacte nucléaire, officiellement appelé Plan d'action global conjoint (JCPOA).

« Les États-Unis se sont engagés à promouvoir la démocratie et la responsabilité de ceux qui violent les droits humains dans le monde », a déclaré mardi le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un communiqué. En réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré qu'en doublant les sanctions, les États-Unis ne pouvaient pas avoir de poids dans les pourparlers de Vienne, et que cette décision montrait tout sauf du sérieux et de la bonne volonté de la part de Washington.

« Même au milieu des pourparlers de Vienne, les États-Unis ne peuvent pas arrêter d'imposer des sanctions contre l'Iran », a écrit Khatibzadeh dans un tweet, ajoutant que Washington ne comprend pas que la politique de « pression maximale » et une percée diplomatique lors des pourparlers sont « mutuellement exclusives ». Le JCPOA a été signé entre l'Iran et six puissances mondiales, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En 2018, les États-Unis se sont retirés de l'accord malgré le plein respect par l'Iran de celui-ci, ciblant Téhéran avec la soi-disant campagne de pression maximale pour forcer un « meilleur cher ».

Au début de cette année, les États-Unis ont exprimé leur volonté de rejoindre l'accord, mais au lieu de supprimer leurs sanctions illégales comme condition préalable, ils ont conservé les sanctions et en ont empilé de nouvelles. L'Iran soutient que les États-Unis doivent lever toutes les sanctions afin de regagner leur adhésion au JCPOA.