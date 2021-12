L'Ouzbékistan souhaite bénéficier des potentiels du port de Chabahar : l’Iran salue

Ali Akbar Safaï, s’exprimant lors de la deuxième réunion trilatérale de la République islamique d'Iran, de la République de l'Inde et de l'Ouzbékistan a ajouté : « La politique étrangère de la RII est de développer une coopération globale avec les pays voisins », rapporte l’IRNA mardi 14 décembre depuis la base d'information de l'Organisation des Ports et de la Mer.

« Avec l'adhésion de l'Ouzbékistan au mémorandum Chabahar, le terrain sera balisé dans un proche avenir pour le transit entre l'Inde, l'Iran et l'Ouzbékistan », a-t-il déclaré.

« Le port de Chabahar est devenu une plaque tournante de transit dans la région ces dernières années et a créé une route plus économique et stable pour relier l'Inde aux pays d'Asie centrale », a réaffirmé le vice-ministre indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, présent dans la réunion.

« L'Inde, l'Iran et l'Ouzbékistan ont beaucoup en commun historique et culturel, et le commerce entre les trois pays est en cours depuis les passés lointains », a pour sa part déclaré le vice-ministre ouzbek des Transports.

Evoquant que le volume des échanges entre l'Ouzbékistan et l'Inde a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, il a souligné que le port de Chabahar peut jouer un rôle important en facilitant le transport et la logistique entre les pays de la région.

Le vice-ministre des Transports d'Ouzbékistan a en outre annoncé qu'une délégation ouzbèke visitera le port iranien de Chabahar dans un proche avenir.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench