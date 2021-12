La plus haute tour pétrochimique d'Iran installée au bord du golfe Persique

Selon un rapport de l'IRNA publié mercredi, citant la base d'informations du Centre Pétrochimique Avicenne à Mahshahr, avec l'installation de la cinquième partie, qui était l'une des parties les plus importantes, l'installation de la dernière partie de la plus haute tour de l'industrie pétrochimique iranienne sera terminée dans les prochains jours.

La tour, qui pèse 1 200 tonnes et mesure 100 mètres de haut, a été entièrement construite par des experts locaux et est le signe de l'échec des sanctions oppressives et unilatérales contre l’industrie pétrochimique de la République islamique d’Iran.

L'unité de paraxylène du Centre Pétrochimique Avicenne à Mahshahr atteindra le stade de pré-lancement d'ici la fin de cette année, et les produits de paraxylène et d'orthosylène produits par cette unité seront envoyés vers d'autres complexes pétrochimiques du pays.

Avec le lancement de cette unité, la rentabilité du Centre Pétrochimique Avicenne à Mahshahr augmentera de plus de 50 millions de dollars par an avec la production de produits de paraxylène et d'orthosylène.

21 unités pétrochimiques actives sont situées dans la zone économique spéciale pétrochimique de Mahshahr, au sud du Khuzestan.

