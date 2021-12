Amir Abdollahian souligne le rôle de l'Organisation de la coopération islamique dans la résolution des problèmes du monde islamique

S'adressant à la 17e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique (OCI) sur l'Afghanistan dans la capitale pakistanaise d'Islamabad, Hossein Amir-Abdollahian a déclaré :

« Au cours des 40 dernières années, la République islamique d'Iran a accueilli des millions de réfugiés et d'immigrants afghans. Ces réfugiés et immigrants sont le produit de l'agression et de l'occupation américaines.

Le chaos actuel en Afghanistan impose également une vague quotidienne d'immigrants à l'Iran en raison d'un sentiment d'insécurité, de terrorisme et de crises financières et économiques parmi le peuple afghan. Plus de cinq mille Afghans entrent désormais quotidiennement en Iran».