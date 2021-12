La sécurité est réalisable grâce à la coopération entre l'Iran et les États de la région (l’envoyé)

Malheureusement, certains pays arabes ignorent les bras ouverts de l'Iran pour la négociation, le dialogue et la politique de voisinage respectueux, et publient une déclaration à Londres contre le grand et puissant Iran, a écrit l'ambassadeur iranien Mohsen Baharvand sur son compte Instagram en réaction à la déclaration anti-iranienne publiée lundi par les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du golfe Persique et le ministre britannique des Affaires étrangères.

Selon lui, la sécurité régionale, l'amitié et la prospérité peuvent être obtenues grâce à la coopération entre Téhéran et les pays de la région plutôt que des interventions étrangères.

Les ministres des Affaires étrangères britannique et arabe ont affirmé que les pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne entre l'Iran et le P4+1 sont la dernière chance de l'Iran de rétablir la sécurité dans la région, a déclaré Bahravad.

L'Iran fait les mêmes demandes à ces pays du golfe Persique et à la Grande-Bretagne depuis des années, a-t-il rappelé.

Dire que tout le monde doit savoir qui a l'ingérence la plus injustifiée et le mouvement destructeur dans la région, il a ajouté que l'Iran a toujours tendu la main de l'amitié à ses voisins et les a invités à s'asseoir pour des entretiens constructifs.