Le ministre irakien des Affaires étrangères à Téhéran

Selon l’IRNA, Ahmad Al-Sahaf, porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères, a déclaré mercredi (22 décembre) à l'Agence de presse irakienne (INA) : « Le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein est parti pour Téhéran pour une visite officielle à la tête d'un délégation gouvernementale. »

Il a ajouté : « Les membres de cette délégation sont Qassem al-Aaraji, le conseiller à la sécurité nationale, et un certain nombre d'autres responsables irakiens. »

« La délégation irakienne rencontrera un certain nombre de responsables de la République islamique d'Iran demain jeudi et (et lors de ces réunions) discutera de diverses questions liées aux relations bilatérales et cela dans tous les domaines, ainsi que de la situation sécuritaire dans la région. Au menu également les dernières évolutions sur les pourparlers nucléaires à Vienne », annonce encore le porte-parole.

