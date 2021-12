Selon la Fédération turque de ski, un total de 62 athlètes de Turquie, d'Iran, du Tadjikistan et du Maroc ont participé au tournoi, organisé au centre de ski de Palandoken.

Le 3ème jour du tournoi, les skieurs iraniens ont remporté 5 médailles.

Lors des matchs de la 3e journée, une médaille d'or, une d'argent et une de bronze pour les hommes, une d'argent et une de bronze pour les femmes ont été remportées, et le nombre de médailles pour l'équipe iranienne est passé à 12.