Maderu : Général Soleimani est un héros de la lutte contre le terrorisme

Nicolas Maduro a déclaré dimanche soir dans une interview exclusive accordée à la chaîne Al-Mayadin : « Je suis très influencé par l'ayatollah Khamenei et j'aime lui parler à chaque fois que je vais en Iran. »

« L'ayatollah Khamenei est un dirigeant sage et très intelligent, j'espère donc le rencontrer et lui parler à nouveau lors de son prochain voyage à Téhéran. », a ajouté le chef du gouvernement vénézuélien.

« J'ai toujours eu de bonnes relations avec la République islamique d'Iran pendant la présidence de l'ancien président et maintenant pendant la présidence d'Ebrahim Raïssi. Nous nous sommes mis d'accord sur un ensemble de nouveaux plans. La commission conjointe des deux pays travaille sur ces nouveaux projets, notamment la mise en réseau et la coopération entre l'Iran et le Venezuela.», a précisé Maduro.

« À l'invitation du président iranien, je me rendrai bientôt à Téhéran pour faire connaissance et parler. Au cours de ce voyage, nous signerons de nouveaux accords et documents pour accélérer le processus de coopération dans tous les domaines et à différents niveaux et la coopération de deux pays indépendants et de deux pays résilients tels que l'Iran et le Venezuela. », a annoncé le président vénézuélien.

Maduro : le Général martyr Qassem Soleimani est un héros de la lutte contre le terrorisme

Dans cette interview, le président du Venezuela a nommé le général martyr « Qassem Soleimani » comme un héros de la lutte contre le terrorisme et a ajouté : « J'ai eu beaucoup de chance de connaître le général Soleimani. Il a visité le Venezuela entre mars et avril 2019 et nous nous sommes rencontrés. Nous étions au milieu d'une crise d'attaques occidentales et impérialistes contre le système électrique du Venezuela, qui a été interrompu pendant deux mois. »

« Le général Soleimani était joyeux et optimiste quant à la vie, et je remercie Dieu de l'avoir rencontré. L'homme a affronté le terrorisme et les criminels terroristes sanguinaires qui ont attaqué le peuple et l'axe de résistance.", a déclaré Maduro.

« Quand j'ai vu le crime horrible qui a été ordonné à la Maison Blanche, c'était incroyable. L'humanité doit tirer les leçons de ces crimes horribles. Nous voyons comment la Maison Blanche a ordonné l'assassinat d'un héros qui a combattu le terrorisme dans toute cette région, de l'Irak à l'Iran, en passant par la Syrie et le Liban. Est-ce le monde que nous voulons ? … Non, le monde que les gens veulent est un monde de paix, de respect et de primauté du droit international, et cela ne peut pas être un monde de folie extrémiste. », a souligné le président de la République bolivarienne du Venezuela.

Les relations entre le Venezuela et la Palestine

« Les partis et groupes vénézuéliens ont de bonnes relations avec la Palestine et Mahmoud Abbas, le chef de l'Autorité palestinienne, et nous souhaitons le meilleur pour la Palestine. Les accords de coopération avec la Palestine vont bon train. Nous voulons vraiment faire plus pour la Palestine. », a rappelé le président Maduro.

Le président de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que la Palestine est la terre sainte de l'humanité et la nation sainte des trois prophètes, qui a un statut très élevé, ajoutant : « Les crimes commis contre le peuple palestinien seront payés un jour. La Palestine et son peuple ont le plein soutien du peuple vénézuélien et de la révolution bolivarienne menée par Hugo Chavez parce que nous aimons la Palestine et tout son peuple. »

