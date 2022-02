Commission d'enquête conjointe sur l'assassinat du général martyr Soleimani : une 3e réunion prévue à Bagdad

Selon l’IRNA, Kazem Gharibabadi, chef de cabinet adjoint aux affaires internationales de la magistrature et secrétaire du siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, a ajouté : « Cette réunion de la commission d'enquête conjointe Irano-irakienne se poursuivra pendant deux jours. »

Le premier cycle de pourparlers entre le Comité conjoint de la République islamique d'Iran et de l'Irak sur l'enquête sur l'attaque terroriste contre le général martyr Soleimani et ses compagnons de lutte anti-terroriste, avait eu lieu en Irak, et le deuxième cycle s'est tenu à Téhéran.

Lors de réunions précédentes du comité, des délégations judiciaires de haut niveau des deux pays ont examiné les questions relatives à l'affaire de l'assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons, y compris les derniers résultats des enquêtes menées par les deux pays, le rôle des accusés américains sur tous les nouveaux niveaux et domaines d'investigation. Les résultats des enquêtes ont été échangés entre les deux parties.

Les général de division Haj Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes, le commandant adjoint des Forces de la Mobilisation populaire irakienne (Hashd al-Shaabi), ainsi qu'un certain nombre de leurs compagnons, ont été tué en martyre dans la matinée du vendredi 3 janvier 2019, à la suite d'une attaque terroriste menée par des hélicoptères américains à l'aéroport de Bagdad.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench